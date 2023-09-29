رئيس جمهورية العراق يصل قضاء الحمدانية

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وحسب "السومرية نيوز"، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان الأخير "وصل إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى"، دون المزيد من التفاصيل.



يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.



شيع مئات العراقيين، أمس الأربعاء، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.



وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أوضح في وقت سابق الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، وفيما أعلن المباشرة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، الخاصة بشروط السلامة في عموم العراق، أكد أن عقوبات شديدة تنتظر المخالفين.

وقال العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، هم ضحايا العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية أو الأخطاء العسكرية، يضاف إلى ذلك الأوامر الديوانية للحكومة والقرارات التي يصوت عليها مجلس النواب، لاعتبار شريحة أو مجموعة معينة (شهداء)، ويضافون إلى القانون".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أصدر توجيهاته وأوامره إلى المؤسسات المعنية بحقوق ضحايا حادثة حريق الحمدانية، وكانت التوجيهات واضحة جداً بالاهتمام بهم ودفع التعويضات المناسبة وتكاليف علاجهم".