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شاهد.. ما هو موقف القبائل اليمنية من إقالة حكومة الإنقاذ؟

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس الشورى اليمنى ورئيس التلاحم القبلي في صنعاء الشيخ فضل الله رسام، أن القبائل اليمينة رحبت بخطوة مجلس الدفاع الوطني بإقالة حكومة الإنقاذ ايمانا إيمانا منها بالقيادة السياسية العليا.

العالم - خاص بالعالم

قال نائب رئيس مجلس الشورى اليمنى ورئيس التلاحم القبلي في صنعاء الشيخ فضل الله رسام، في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "مع الحدث" إن عملية إقالة حكومة حبتور والبدء بمرحلة التغيير الجذري جاءت على مبدأ الكفاءة وليس فك الارتباط مع حزب المؤتمر الشعبي أو عزل جهة معينة أو إدخال جهة ثانية في الحكم.

وأضاف، أن عملية التغيير لا تستهدف أشخاصا وإنما تستهدف تغييرا شاملا سواء في الأنظمة أو في القوانين والسياسيات وكتابة الدستور اليمني.

ورأى الشيخ فضل الله رسام أن تحالف العدوان لايتسطيع أن يضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ مهامها لأنه أصبح عاجزا في مواجهة اليمن ولا يمتلك أي أوراق رابحة أمام الوضع الجديد.

وأكد الشيخ فضل الله رسام، أن القبائل اليمنية رحبت بخطوة مجلس الدفاع الوطني في عزل حكومة الإنقاذ وتأمل خيرا في ما يليها من الخطوات، كما أنها لا تتدخل في تفاصيل المرحلة القادمة إيمانا منها بالقيادة السياسية العلياء.

هذا وأعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن الثلاثاء إقالة حكومة الإنقاذ برئاسة 'عبد العزيز بن حبتور'، وتكليفها بتصريف الأعمال.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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