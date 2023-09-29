الرئيس الايراني: انجاز 50 بالمائة من مشروع نقل المياه الى اصفهان

العالم- ايران

واضاف اية الله رئيسي، خلال تفقده اليوم الجمعة، العمليات التنفيذية لمشروع نقل المياه من بحر عمان الى اصفهان، ورعاية تدشين المرحلة الثانية لهذا المشروع، انه تم لحد الان انجاز 50 بالمائة من المشروع؛ واصفا الجهود القائمة في هذا الخصوص بانها مميز وذات اهمية.

واوضح ان الوقت المحدد لتنفيذ مشروع نقل المياه من بحر عمان الى محافظة اصفهان (وسط البلاد) تم اختصاره الى الثلث؛ مبينا ان الاجراءات القانونية المتعلقة بتمويل هذا المشروع لم تبطئ سير تنفيذه.

كما نوّه الى اهمية نقل المياه للاستهلاك في مجالات الشرب والصناعة والزراعة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان "محافظة اصفهان تعاني من شح في مجال الموارد المائية".

وصرح رئيسي ايضا، بان ما يبلغ 28 فريق عمل تشارك في تنفيذ مشروع نقل المياه من بحر عمان الى محافظة اصفهان؛ موجها شكره الى جميع المهندسين والمقاولين والعمال الذين يساهمون في انجاز هذا المشروع.

من جانب اخر، اوضح مساعد محافظ اصفهان لشؤون التنمية العمرانية "مهران زينليان"، انه سيتم نقل 70 مليون متر مكتب من مياه بحر عمان الى المحافظة خلال المرحلة الاولى من هذا مشروع، والمرحلة الثانية ستشهد نقل 400 مليون متر مكتب.

ووصل رئيس الجمهورية اية الله "ابراهيم رئيسي"، صباح اليوم الجمعة، الى محافظة اصفهان لرعاية مراسم تدشين عدد من المشاريع الانمائية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف سد احتياجات المحافظة، وايضا الحضور في حفل افتتاح الدورة الخامسة لـ "جائزة المصطفى (ص) العالمية".