شاهد.. مراسلة العالم تسرد تفاصيل إضراب "الغنوشي" عن الطعام

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في تونس "منيرة شريفي" إن إضراب الغنوشي يأتي للتنديد بإعتقاله على خلفية ملف التآمر على أمن الدولة وكذلك تضامنا مع الموقف في قضية التآمر والمضرب عن الطعام منذ أربعة أيام الناشط السياسي "جوهر بن مبارك" كما يأتي الإضراب للمطالبة بالافراج عنه كما يأتي في إطار إبراز ملف التآمر على الدولة والموقوفين على ذمته والمطالبة بالافراج عنهم بعد عن فشلت كافة محاولات هيئة الدفاع المتكررة للافراج عنهم.



وأضافت أنه إلى الآن لا توجد أي معلومات حول الحالة الصحية للزعيم حركة النهضة الرجل الثمانيني خلال الساعات الأولى من إضرابه عن الطعام.



وقالت مراسلة العالم إن هناك مشاورات وتنسيق بين كافة الموقوفين على ذمة التحقيق بملف التآمر على أمن الدولة وهم من أبرز قادة حركة النهضة لخوض إضراب مشترك عن الطعام داخل السجن.



وفي سياق متصل قالت مراسلة العالم إن هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف التآمر على الدولة قدمت طلبا للاستماع إلى شهود من السفراء وقناصل معتمدين من قبل الجانب التونسي في هذا الملف ولكن السلطات التونسية رفضت الطلب واعتقلت شخصين من هذه الهيئة بعد تقديم هذا الطلب.

هذا وقال المتحدث باسم حركة النهضة 'عماد الخميري' إن الغنوشي قرر الإضراب عن الطعام في مواجهة الملاحقات القضائية 'من دون سند ضد المعارضين'.

واعتقل الغنوشي في نيسان/أبريل بعدما أعلن أن تونس ستكون مهددة بحرب أهلية، إذا تمت تصفية الأحزاب اليسارية أو ذات التوجه الإسلامي على شاكلة حزبه.