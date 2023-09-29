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شاهد.. عين على غياهب كيان الاحتلال

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تتزايد المخاطر على مستقبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد الانقسامات الداخلية الحادة التي يعيشها المستوطنون على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.

العالم - غياهب الكيان

بحسب الشاباك أن ما يسمى بوزير الأمن القومي في كيان الاحتلال "إيتمار بن غفير" وضع على هدف الاغتيال وان رئيس حكومة الكيان "بنيامين نتنياهو" يحرض على مخاطر مستقبل والمعارضة تحذر من سفك الدماء بين المستوطنين. وقانون الحرديم بالإعفاء من التجنيد يفكك جيش "الشعب". وكل هذه الأزمات تجعل كيان الاحتلال في غياهب الجب وتقرب نهاتيه الوشيكة.


وقال المتخصص بالشؤون الإسرائيلية "حسن حجازي" إن المستوطنين لم يعد لديهم ثقة برواية حكومة كيان الاحتلال بحيث يرون أنها استغلال سياسي لرفع شأنها لدى المستوطنين.

وأشار حجازي إلى أن هناك تطورا واضحا في الانقسامات داخل كيان الاحتلال، موضحا أن تحول تل أبيب إلى ساحة صراع بين المتدينين المتشددين والعلمانيين يؤشر إلى مواجهات وانقسامات عنيفة بين تيارات المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها ستؤدي إلى انهيار وشيك لهذا الكيان.

وأوضح المختص بالشؤون الإسرائيلية أنه حسب استطلاعات الرأي أن هناك ارتفاعا ملموسا بمستوى الإحباط واليأس لدى المستوطنين على وحدة ومستقبل كيانهم المحتل، مؤكدا أن هناك مؤشرات توضح بأن مشروع كيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وصل إلى نهايته.

المزيد من التفاصيل حول غياهب كيان الإحتلال في الفيديو المرفق..

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