تنزانيا توجه دعوة لرئيسي لزيارتها

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وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي تمحور ايضا على القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، اشار الوزير امير عبداللهيان الى القدرات المتوفرة في كلا البلدين ، مؤكدا استعداد ايران لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

من جهته اكد وزير الخارجية التنزاني ايضا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا وكان آية الله رئيسي قد التقى نظيرته التنزانية السيدة سامية حسن على هامش الاجتماع الخامس عشر لمجموعة بريكس في مدينة جوهانسبورغ في جنوب افريقيا في 24 اغسطس واجرى معها مباحثات.