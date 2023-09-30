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وزير الكهرباء العراقي يعلن انجاز الربط مع الأردن بالكامل

وزير الكهرباء العراقي يعلن انجاز الربط مع الأردن بالكامل
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتًا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال فاضل إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وتابع: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في أيار/ مايو الماضي، أن العراق سيبدأ الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز/ يوليو الماضي، بقدرة 50 ميغاوات كمرحلة أولى لتغذية الشبكة الوطنية.

ويعاني العراق منذ العام 2003، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، ويعتمد في تشغيل محطاته الكهربائية وخاصة في المحافظات الجنوبية على استيراد الغاز من إيران.

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