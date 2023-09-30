مهرجان ايراني يخلد ذكرى اعلامية مخضرمة.. فمن هي؟

وصرحت بعض الاعلاميات لمراسلة قناة العالم ومنها الاعلامية التونسية وداد محمد، التي اشادت باقامة هذا المهرجان للتعريف بجهود المرأة الاعلامية للعالم. واكدت اهميته واعتبرته نقطة التقاء مهمة في المجال الاعلامي على الصعيد العالمي، بعدما عرّف العديد من النساء الاعلاميات من جميع انحاء العالم، من اجل الحديث عن روايتهن السينمائية وعن تجاربهن وتجارب بلدان لم يسمع عنها احد، والتعارف فيما بينهن والذي بدوره يمكن ان يلقي بضلاله على المجتمع باعتبار ان المرأة ان اثرت في عائلتها فانها ستؤثر في المجتمع وبالتالي سيكون لها تأثير على بلدها.

ووصلت 100 ناشطة اعلامية اجنبية من حوالي 40 دولة الى مطار مشهد مساء امس، للمشاركة في مهرجان خورشيد الإعلامي الدولي الأول، وقمن بزيارة مقام الامام علي الرضا (ع) المقدس والتجول في باحاته وأجزاء مختلفة منه، كما زرن ضريح ابو القاسم الفردوسي والمستشفى الرضوي علاوة على ذلك حضرن لقاء للنخب الوطنية والدولية.

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يذكر بأن مهرجان خورشيد الإعلامي الدولي الأول ينطلق تحت شعار "المرأة تنوّر" تخليدا لذكرى شهيدة مسيرة التنوير الشهيدة "شيرين أبوعاقلة" التي استشهدت برصاص كيان الاحتلال الاسرائيلي.

يشار الى ان شيرين أبوعاقلة (3 نيسان/أبريل 1971 – 11ايار/ مايو 2022)، صحفية فلسطينية عملت لمدة 25 عاما في شبكة الجزيرة العربية.

وكانت شيرين أبو عاقلة من أبرز الصحفيين في العالم العربي، وهي مراسلة مخضرمة، حيث وصفت بعد وفاتها بأنها من ابرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية. وبتاريخ 11 ايار/ مايو 2022، تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لأخبار هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس.