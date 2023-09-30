واشنطن تشير إلى تقدم بالمفاوضات بين الرياض وتل أبيب

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع صحفيين، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن توصل السعودية والاحتلال الاسرائيلي إلى إطار أساسي لاتفاق مستقبلي.

وأضاف أنه وعلى غرار أي اتفاق معقد فإنه يتعين على الجميع تقديم تنازلات، دون أن يعطي مزيد من التفاصيل حول ما تم التوصل إليه.

بالمقابل، أفادت صحيفة 'الرياض' السعودية، بأن الشواهد تدل على موقف سعودي هادئ غير متعجل لإقامة علاقات مع الكيان الاسرائيلي برعاية أميركية، حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصبّ في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها، ولها منها مواقف ثابتة'، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية.

وإلى ذلك تسود الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خلافات حول نجاعة أي نظام رقابة على البرنامج النووي السعودي يحول دون تحوله إلى برنامج عسكري، على اعتبار أن تدشين هذا البرنامج هو أحد شروط الرياض للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع تل أبيب.

وفي المقابل، شكك المدير السابق لمفاعل ديمونا الجنرال أودي آدم في جدوى أي برنامج رقابة في منع السعودية من التحول إلى دولة على حافة قدرات نووية بعد السماح لها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وفي السياق، ذكر موقع صحيفة 'معاريف' في تقرير آخر أن هناك ما يدلل على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يغيّب قادة الجيش وبعض الأجهزة الأمنية عن الاتصالات التي تجرى على صعيد الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق التطبيع مع السعودية.

ولفت إلى أن نتنياهو يطلع فقط رئيس 'الموساد' ديفيد برنيع على التطورات المتعلقة باتفاق التطبيع، ويشركه في المشاورات المتعلقة بتحديد الظروف اللازم توفرها من أجل التوصل إلى الاتفاق.

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