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وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصادر غربية: "بدأ الجيش (الأمريكي) بهدوء في علاج الأمريكيين الجرحى والجنود الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".

وكما لاحظ الصحفيون، ذهب مئات الأمريكيين، بما في ذلك قدامى المحاربين، للقتال في أوكرانيا.

وأضاف المقال: "تم إطلاق النار على عدد غير معروف منهم، أو إصابتهم بالمدفعية، أو نسفهم بالألغام أو إصابتهم بأي شكل آخر في المعركة. والآن تدخل البنتاغون ليقدم لبعضهم المساعدة نفسها التي يقدمها للأفراد العسكريين الأمريكيين في الخدمة الفعلية".

وكانت قد أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.