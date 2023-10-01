بفارق ساعات.. امريكا تنجو من خطر بعد استبعاد دعم اوكرانيا مؤقتاً

القانون الذي جنب الولايات المتحدة اغلاقا حكوميا هو الرابع خلال عقد والاول في عهد بايدن، وفّر تمويلا للحكومة الفدرالية لمدة خمسة واربعين يوما اخر، لكنه أسقط المساعدات لاوكرانيا المقدرة بستين مليار دولار، رغم تاكيدات بايدن أن واشنطن لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف، ولذلك دعا الكونغرس للاسراع في الموافقة على تقديم المساعدات لها، متوقعاً ان يحافظ رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على التزامه تجاه الشعب الاوكراني ويضمن امرار الدعم اللازم.

ومكارثي: "ما أراد مجلس الشيوخ أن يفعله هو التركيز على أوكرانيا أمام أمريكا. أنا أفهم مسؤولياتنا. لكنني سأضع أمريكا أولا. إذا كان هناك وقت نحتاج فيه إلى إجراء مناقشة حول ذلك، فسنعقد اجتماعا".

وشكل التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب تحولا كبيرا عما كان عليه الموقف قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه، بعدما تخلى رئيس مجلس النواب عن مطلب الجناح اليميني في الحزب الجمهوري بإقرار القانون بأصوات الجمهوريين فقط، رغم أن موقفه هذا قد يجر محاولات للإطاحة به من موقعه القيادي.

وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب: "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون وفاز الشعب الأمريكي".

تمويل مؤقت يمنح بحسب زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، اعضاء المجلس مزيدا من الوقت لمواصلة المناقشات المهمة حول أولويات الموازنة، وسط توقعات بان يبدأ المشروعون دراسة مشروع قانون منفصل يتعلق بمبلغ اربعة وعشرين مليار دولار من المساعدات لكييف، والتصويت عليه الأسبوع المقبل.