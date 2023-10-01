خبير يكشف: امريكا تعيد تدوير النفايات الارهابية بسوريا تمهيداً لهذا الدور..

وقال حدرج في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان وزير الخارجية الامريكية جون كيري في عام 2015 قال امام لجنة العلاقات في الكونغرس الامريكي، انه نتيجة لصمود الدولة السورية، سنضطر الذهاب الى خطة باء وهي الخطة البديلة لتقسيم سوريا.

واوضح ان ما تقوم به امريكا هو اعلان لشد العصب لأدواتها التي تسعها من خلالها تحقيق مشروعها التقسيمي الفاشل، الذي فشل على مستوى الادوات الكبرى في الدول، والآن تلجأ الى ادواتها الصغيرة في سوريا.

واضاف، انه وفقاً لعلم العلاقات الدبلوماسية فان التمثيل الدبلوماسي يجب ان يكون بموافقة الدولة المضيفة، فاذا تم طرد السفير الامريكي من سوريا عام 2012، فليس لامريكا سوى تواجد عسكري احتلالي على الارض السورية.

كما استطرد يقول، ان امريكا تعتمد على جناحين في سوريا، جناح قسد وجناح العشائر لضم الجماعات الارهابية معاً، كجماعة ارهابيي الرقة الذين انضموا الى النصرة، وجماعة داعش، ووضعهم في قالب جديد يطلقون عليه "جيش سوريا الحرة"، بمعنى اعادة تدوير النفايات الارهابية واسناد المهام لها، معتبراً المعارك التي حصلت بين مقاتلي قسد والعشائر ما هي الا سيناريو هوليودي لاعطاء معنويات بان امريكا ستسمح للعشائر بالاشتباك مع قسد لرسم خطوط نارية فيما بينهما، تمهيداً لاطلاقهم تحت مسمى جديد يوكل اليه مهام، اهمها قطع طريق مثلث التنف منعاً لوصول الامدادات للمقاومة في لبنان وفلسطين.

واكد ان قسد لديها مهمة اخرى وهي العمل على واقع تقسيمي في سوريا ويضر بتركيا وايران ايضاً، موضحاً ان هناك عدة اهداف للولايات المتحدة، على رأسها البقاء في سوريا بذريعة دعم العشائر وقسد والسيطرة على مصدر الثروات السورية في الحسكة لكي يؤتي الحصار اكله.