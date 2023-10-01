زيارة وزير إسرائيلي للرياض يثير تفاعل رواد مواقع التواصل

العالم – نقطة تواصل

للمرة الاولى ولاول مرة، بشكل علني حدث غير مسبوق، عبارات وجمل لاحظ بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي الرقمية لدول الخليج الفارسي ان استخداماتها هذه الفتره صارت كثيرة حتى انها باتت تقترن بالسعودية.

اذ اضحى من النوادر وانت تتصفح المنصات الرقمية ان لا يصادفك بوست لعلم صهيوني، من غير ان يكون ملتصقا بعلم سعودي يكاد أن يكون منصهرا، كما يقول النشطاء فما الذي يجري؟

من خبر عن اتفاق اقتصادي نادر بين السعودية والكيان الصهيوني للمرة الاولى الى رفرفة العلم مع نشيد الصهيوني على ارض الحرمين للمرة الاولى الى تعاون اعلامي بينهما للمرة الاولى الى مجال جوي مفتوح امام الطيران الصهيوني للمرة الاولى، والى مشاركة صهيونية في اجتماعات اممية في الرياض تحت عناوين جاذبة ايضا للمرة الاولى الى ان صدر الموقف السعودي الحاسم قطع الشك باليقين للمرة الاولى سرنا صرنا اقرب واقرب.

كما استعرض البرنامج ما قاله وزير السياحة الاسرائيلي حاييم كاتس قائلا:" انا اشعر بالامن كان هنالك ترحيبا حارا بنا".

حيث انهم من بعد المشاعر المليئة بالرضا عن الحفاوة والاستقبال الحار الى الانتقال الى مرحلة مشاعر الامن والامان على ارض الحرمين هكذا عبر حاييم كاتس وزير السياحه الصهيوني الذي وصل بزياره عدنيه ورسبيه لاول مرة الى السعودية لاول مرة لدرجة ان سعادته بهذا الامن والامان لم تتحقق الا بالتقاطه لصور تحمل الكثير من الرسائل التي استفزت نشطاء التواصل الاجتماعي ما جعلهم ينشروا مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في المنصات الرقمية على الهدف الحقيقي لهذه الزيارة السياحية لارض الحرمين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...