بسبب إمرأة.. طالبان تستدعي القائم بالأعمال السعودي +صور

العالم-السعودية

وقالت إدارة العلاقات العامة لحكومة طالبان في منشور عبر حسابها في منصة "إكس"، الأحد، إن حضور امرأة للاجتماع قد سبب الحرج لأعضاء الحركة.

وأضافت أن "حضور المرأة جعل أعضاء وفدنا يشعرون بالتوتر، ولن نتسامح مع عدم الاحترام أو التنازل عن قيمنا".

يذكر أن طالبان التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس/ آب 2021 فرضت قيودا كبيرة بشأن المرأة وعملها وتعليمها.

وأصدرت أواخر عام 2022 قرارات تتضمن حظر التعليم الجامعي للنساء بعد أن حظرت دراستهم في معظم المدارس الثانوية، إلى جانب منع الأفغانيات من العمل في المؤسسات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

وآنذاك، قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات واسعة ورفضتها دول خليجية، بينها السعودية وقطر والإمارات.