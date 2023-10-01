أردوغان يحذر الأوروبيين من..

العالم- تركيا

وقال أردوغان إنه "يتوجب على الاتحاد الأوروبي -الذي تركنا ننتظر أمام أبوابه 40 عاما- ألا ينتظر من تركيا شيئا إذا لم يتراجع عن أخطائه، وفي مقدمتها مسألة التأشيرة"، في إشارة إلى عدم رفع الاتحاد التأشيرة عن الأتراك.

وأضاف الرئيس التركي "لقد التزمنا بكل تعهداتنا للاتحاد لكنه في المقابل لم يلتزم بتعهداته".

وأكد أنه "لا تسامح مع أي طلبات أو شروط أوروبية جديدة"، محذرا من أنه "إذا كانت لديهم الرغبة في إنهاء مسار الانضمام الذي لم يوجد أصلا إلا على الورق فإن القرار يعود إليهم".

وجاءت كلمة أردوغان بعيد ساعات من تفجير تبناه حزب العمال الكردستاني استهدف مقرا أمنيا في العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة شرطييْن ومقتل المهاجميْن.

وتعليقا على الهجوم، قال أردوغان إن بلاده "ستقضي على آخر إرهابي داخل حدودها وخارجها"، وإن "التنظيمات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة في تركيا".

وأكد الرئيس التركي أن الهجوم يمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب"، مضيفا "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدا".

وقال إن "إستراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بشريط أمني يصل طوله إلى 30 كيلومترا على الأقل وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة" لا تزال مستمرة.

دستور جديد

وبشأن إعداد دستور جديد للبلاد، قال أردوغان إن "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 يوليو/تموز 2016 يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

وأكد أن تركيا أمام "مهمة جديدة وفرصة جديدة، وهي منح بلادنا دستورا جديدا ومدنيا، ومسؤوليتنا الأساسية هي إنقاذ تركيا من الدستور الحالي الذي فرضته إدارة انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 على أمتنا قبل 41 عاما".

ولفت أردوغان إلى أن الدستور الحالي تم تعديله أكثر من عشرين مرة حتى أصبح مترهلا، مبينا أنه لم يعد قادرا على مواكبة تركيا الحديثة، ودعا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات إلى المشاركة في إعداد الدستور الجديد.