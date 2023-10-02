برونزيتان للمنتخب الإيراني في الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2023"

العالم - ايران

وأقيمت في اليوم السابع من دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2023"، امس الأحد، مسابقات التجديف على قوارب الكانو والكاياك.

وفاز منتخب التجديف الإيراني المكون من عادل مجللي وكيا اسكانداني وفريق الكاياك المکون من سبهر ساعتجي وبيمان قویدل بالميدالية البرونزية في فئة الرجال الإيراني في المرحلة النهائية من دورة الألعاب الآسيوية.

واحتل مجللي واسكنداني المركز الثالث أمام منافسين من إندونيسيا وتايلاند وأوزبكستان وكازاخستان واليابان وكوريا وفيتنام والهند بزمن قدره 1:57.882 دقيقة.

کما احتل بيمان قویدل وسبهر ساعتجی المركز الثالث في سباق الكاياك المزدوج 500 متر للرجال مع منافسين من تايلاند و أوزبكستان وكازاخستان والصين وكوريا وقرغيزستان وسنغافورة والعراق وحصل على الميدال البرونزية.

وفي هذه المنافسات، حصل ممثلو الصين وكوريا على ميداليات ذهبية وفضية في فئة قوارب الكاياك، وفي فئة القوارب حصل مجدفو كازاخستان واليابان على المركزين الأول والثاني.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 وتستمر منافساتها لغاية 8 أكتوبر المقبل.

ويشارك في الدورة رياضيون من 45 دولة حيث يتنافسون على 481 ميدالية ذهبية ستوزع في 40 رياضة مختلفة.