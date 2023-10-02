أمير عبد اللهيان: قتل الأطفال من طباع الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وقال أمير عبداللهيان في منشور على منصة "إكس"، لقد مضي 23 عاماً على استشهاد الطفل الفلسطيني المظلوم والبريء محمد الدرة وعلى مدى 23 عاماً والأمهات الفلسطينيات يسردن قصة مقاومته لأطفالهن كل ليلة.

ومنذ بداية عام 2023 حتى الآن استشهد 40 طفلاً فلسطينياً على يد الكيان الصهيوني العنصري والمزيف.

ورأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن قتل الأطفال من طباع الكيان الصهيوني.

وصادف الـ30 من سبتمبر/أيلول الذكرى الـ23 لاستشهاد الطفل محمد جمال الدرة (11 عاما) الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

ويعد الطفل "الدرة" أحد أهم رموز الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث قتل بعد يومين على اندلاعها في 28 سبتمبر/أيلول 2000.