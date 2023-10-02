حرس الحدود الايراني يضبط 6 أطنان من المخدرات في بحر عمان

العالم - ايران

وشرح العميد كودرزي نجاح حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) في السيطرة على المياه الاقليمية الايرانية في بحر عمان، وقال: ان قوات حرس الحدود بقاعدة تشابهار البحرية، ومن خلال المراقبة الاستخبارية على المياه الإقليمية في بحر عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت نشاط عصابتين كبيرتين لتهريب المخدرات لنقل شحنات ثقيلة من المواد الأفيونية من المياه الاقليمية الايرانية الى داخل البلاد.

وأضاف: على الفور رصدت قوات حرس الحدود باجراءات عملياتية المهربين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود المائية إلى داخل البلاد واحبطت خطتهم في نقل المواد الافيونية من خلال القيام بعمليتين واستخدام تقنيات قتالية وبحرية.



واشار العميد كورزي الى أنه تم إلقاء القبض على 17 شخصا وضبط 4 قوارب في هذه العملية، وقال: إنه بيقظة حرس الحدود تم ضبط 6 أطنان من المخدرات، منها 5 أطنان و207 كيلوغرامات من الحشيشة، و135 كيلوغراما من الكريستال، و46 كيلوغراما من الهيروين و612 كيلوغرامًا من الأفيون، بالإضافة إلى 21 مسدس و2100 خرطوش و42 مخزن رصاص.



وأكد قائد حرس الحدود الايراني أن حدود البلاد غير آمنة للمهربين والمخلين بالنظام والأمن، وقال: ان قوات حرس الحدود ستتصدى بحزم لعصابات لتهريب المخدرات على حدود البلاد.