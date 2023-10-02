تنظيم مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية في لاهور الباكستانية

العالم- مراسلون

وشارك في المؤتمر علماء بارزون من مختلف التيارات والتوجهات الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

وقال أمين عام حركة الصحوة الإسلامية السيد جواد نقوي لقناة العالم: اجتماعنا اليوم جميعا سنة وشيعة في هذا الحفل هو ببركة صاحب الذكرى النبي الأكرم (ص)، وبحكمة حفيده الإمام الخميني (رض) الذي وحد القلوب وألغى الطائفية البغيضة تحت شعار أسبوع الوحدة الإسلامية، فبالوحدة نحن أقوى، وأقدر على مواجهة أعداء الإسلام.

وتصدّر الإنفجاران الإرهابيان اللذان وقعا مؤخرا في باكستان أجندة الحوار في مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية، مع طرح الحلول اللازم اتخاذها لنبذ التطرف في البلاد.

وقال مفتي الطائفة السنية - البريلوية في مدينة لاهور الباكستانية عمران غل لقناة العالم: الإرهاب لا دين ولا مذهب له، ولا بد من مجابهة الفكر الوهابي التكفيري الدموي، وذلك عبر الإتحاد بين المسلمين أولا، ونبذ المتخلفين عن الوحدة ثانيا، والتشهير بجرائم وحرمة الجماعات الإرهابية التكفيرية ثالثا، وكله تحت غطاء إسلامي شامل.

وقال عضو في الحركة الجعفرية الشيخ حيدر زاهدي لمراسلنا: محاربة الإرهاب الداعشي يكون عبر محاربة فكرهم، وتجفيف مصادر تمويلهم الخارجية، فالتكفير تخطيط أمريكي وإسرائيلي وعقائد ابن تيمية وتنفيذ عملاء الداخل.

كما أكد المشاركون على التزامهم بقيم ومبادئ سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متعهدين بتوارث هذه التعاليم ودحض ادعاءات من يحاول تشويهها، وتناقلها جيلا بعد جيل.