الأعياد اليهودية تعيق الحياة الطبيعية في القدس المحتلة

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ووضعت آليات الاحتلال الكتل الأسمنتية في شوارع رئيسة بالقدس، وفرضت إغلاقا وحصاراً لتسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى ولساحة البراق، ضمن استغلالهم لموسم الأعياد اليهودية كما شهدت المدينة القديمة اعتداءات الشرطة الصهيونية على المرابطين والمدافعين عن الاقصى.

في الجزائر، قرّرت السلطات، منع اعتماد المناهج الفرنسية في عدد من المدارس الخاصة، بدءاً من العام الدراسي الحالي، وتعتمد المدارس الخاصة المعنية بهذا القرار المنهج الفرنسي لتحضير الطلاب لاجتياز شهادة الثانوية العامة وتسهيل الالتحاق بالجامعات الفرنسية لاحقًا. ومع الإشادة الواسعة بهذه الخطوة من قبل الجزائريين، إلا أن الصحافة الفرنسية هاجمت هذا القرار واعتبرته استكمالا للموقف الجزائري المناهض لفرنسا.

اما في العراق، فأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نتائج التحقيق بالحريق الذي طاول قاعة "الهيثم" للأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابات العشرات في خلال حفل زفاف، وقال الشمري، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة العراقية بغداد، إنّ قاعة الهيثم المنكوبة كانت تتّسع لـ500 شخص فقط، وهي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى وجود أقمشة فيها ساعدت كذلك في سرعة انتشار الحريق، في حين أنّها تخلو من أبواب الطوارئ.

في مجال أخر، أعلنت الشركة الناشئة "أوبن أيه آي" التي أنتجت برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" أنها أدخلت تحديثاً على هذا البرنامج ليصبح باستطاعة المستخدمين التفاعل معه بالصوت والصورة، كما سيسمح بشرح الصور والدردشة مع المستخدمين. وكانت الشركة الناشئة قد أعلنت عن هذه التحديثات منذ مارس/ آذار الماضي مع النسخة الأخيرة من برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"4.