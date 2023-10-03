شوارع طهران تزدان ليلا بصور الفريق الحاج الشهيد قاسم سليماني

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وهذا التمثال موجود في ملعب نقش جهان بأصفهان منذ أكثر من 4 سنوات، وان الفريق السعودي قد تدرب يوم الاحد في نفس الملعب الذي يقع فيه تمثال الشهيد قاسم سليماني.

وامتنع فريق الاتحاد السعودي الذي لم يكن يضم في صفوفه عددا من لاعبيه الاصليين مثل كريم بنزما من المباراة تحت هذه الذريعة وغادر الملعب الذي كانت مدرجاته مملوء بمشجعي نادي سباهان اصفهان.

واشارت وكالة أنباء فارس أن مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عبارة " يخشون حتى من تمثالك " فيما كتبت بلدية طهران تحت الصور المرفوعة ليلا عبارة " يخشون من نظراته " .