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جدار كونكريتي طوله 11,600 كلم على الحدود السورية العراقية!

جدار كونكريتي طوله 11,600 كلم على الحدود السورية العراقية!
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

شرعت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، بنصب جدار كونكريتي طوله 11،600 كلم على الحدود العراقيه السوريه في القائم شمال وجنوب نهر الفرات وفي الباغوز.

العالم - العراق

ويأتي هذا الاجراء؛ لاحكام وضبط امن هذه المنطقه المهمة من حدود العراق مع سوريا.

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