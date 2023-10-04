الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

تقييم قدرات الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية للبلاد

تقييم قدرات الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية للبلاد
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

 أشار قائد القوات البرية للجيش الايراني إلى الأهداف الرئيسية لمناورات الطائرات المسيرة للجيش وقال: ان أحد الأهداف الرئيسية لهذه المناورات هو معرفة وتقييم قدرات الطائرات المسيرة وكيفية استخدام مختلف أنواعها حسب نوع المهام الموكلة بها في المناطق الحدودية.

العالم - ايران

وقال العميد "كيومرث حيدري" في تصريح له على هامش مناورات الطائرات المسيرة لجيش جمهورية إيران الإسلامية، في إشارة إلى أهداف المناورات: ان معرفة وتقييم قدرات الطائرات المسيرة المصنعة من قبل خبراء محليين و كيفية استخدام أنواعها المختلفة حسب المهام المخصصة لها ، يعد أحد الأهداف الرئيسية لهذه المناورات.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: أن طائرات آرش وأبابيل وغيرها من الطائرات المسيرة المستخدمة في هذه المناورات وصلت إلى أقصى مدى للتحليق. كما أظهرت أنظمة التوجيه أداءً جيدا للغاية في اليوم الأول للمناورات من حيث مراقبة الحدود والناحية الهجومية.

واوضح انه في هذه المناورات ، تقوم القوات البرية للجيش بتقييم واختبار طائراتها المسيرة في 7 محافظات حدودية بالبلاد وقال: يتم تنفيذ مناورات الطائرات المسيرة التابعة للجيش في مجال تحديد وتدمير أهداف محددة بقدرات خبراء محليين وشركات معرفية.

وقال العميد حيدري: إن الكوادر الشبابية الولائية والملتزمة والمبتكرة في مجال الطائرات المسيرة في جيش جمهورية إيران الإسلامية يدافعون عن سلامة أراضي البلاد ويحرسون الحدود باستخدام أحدث التقنيات النقطوية والدقيقة والذكية والقادرة على الادارة الشبكية للطائرات المسيرة.

روابط ذات صلة

ايران.. الكشف عن مسيرة جديدة خلال مناورات للمسيرات

ايران.. مناورات لمسيرات تعتبر الأولی علی مستوی المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حصة العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين إيران وروسيا تصل إلى 90%

تدمير الأهداف المحددة والمرسومة في مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني

ايران تفوز على قطر بالكرة الطائرة في التصفيات المؤهلة للاولمبياد

خلال لقائه امين عام مجمع الفقه الاسلامي الدولي... أمير عبداللهيان: يجب أن نتصدى لمعاداة الاسلام بحزم وذكاء

تقييم قدرات الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية للبلاد

البيت الأبيض: لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد"