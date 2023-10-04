تقييم قدرات الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية للبلاد

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وقال العميد "كيومرث حيدري" في تصريح له على هامش مناورات الطائرات المسيرة لجيش جمهورية إيران الإسلامية، في إشارة إلى أهداف المناورات: ان معرفة وتقييم قدرات الطائرات المسيرة المصنعة من قبل خبراء محليين و كيفية استخدام أنواعها المختلفة حسب المهام المخصصة لها ، يعد أحد الأهداف الرئيسية لهذه المناورات.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: أن طائرات آرش وأبابيل وغيرها من الطائرات المسيرة المستخدمة في هذه المناورات وصلت إلى أقصى مدى للتحليق. كما أظهرت أنظمة التوجيه أداءً جيدا للغاية في اليوم الأول للمناورات من حيث مراقبة الحدود والناحية الهجومية.

واوضح انه في هذه المناورات ، تقوم القوات البرية للجيش بتقييم واختبار طائراتها المسيرة في 7 محافظات حدودية بالبلاد وقال: يتم تنفيذ مناورات الطائرات المسيرة التابعة للجيش في مجال تحديد وتدمير أهداف محددة بقدرات خبراء محليين وشركات معرفية.

وقال العميد حيدري: إن الكوادر الشبابية الولائية والملتزمة والمبتكرة في مجال الطائرات المسيرة في جيش جمهورية إيران الإسلامية يدافعون عن سلامة أراضي البلاد ويحرسون الحدود باستخدام أحدث التقنيات النقطوية والدقيقة والذكية والقادرة على الادارة الشبكية للطائرات المسيرة.