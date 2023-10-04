في هذا البلد.. ممنوع على المضيفات استخدام العطور وغسول الفم!

العالم-منوعات

يأتي هذا الاقتراح في سياق المخاوف من تأثير المشروبات الكحولية على الطيارين، واستخدام الوسائل لإخفاء الرائحة.

حيث جاء في اللائحة الجديدة أنه “لا يُسمح لأي من أفراد الطاقم باستهلاك أي دواء أو استخدام أي مادة تحتوي على كحول، مثل غسول الفم أو العطر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية في اختبارات الكحول”.

وأضافت اللائحة أن أي فرد من أفراد الطاقم الذي يحتاج إلى استخدام مثل هذه المواد يجب أن يستشير طبيب الشركة قبل أداء مهمته في الطيران.

على الرغم من أن العطور قد تحتوي على كميات ضئيلة من الكحول، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة في اختبار الكحول.

متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني تمت المصادقة عليها في أغسطس 2015، والإضافات المقترحة حاليًا معروضة للتعليق العام حتى 5 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، تم الحكم على طيار من الخطوط الجوية اليابانية بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن أظهرت اختبارات التنفس التي أُجريت بعد إقلاع الطائرة أن مستوى الكحول في دمه كان تسعة أضعاف الحد القانوني.

وفي الولايات المتحدة، تم إخراج طيار من شركة دلتا من الطائرة قبل الإقلاع بسبب اشتباهه في تناوله للكحول.

وأكد أحد ممثلي شركة دلتا في تلك الفترة أن سياستهم تجاه الكحول هي من أكثر السياسات صرامة في صناعة الطيران وأنهم لا يتسامحون مع أي انتهاك لها.