الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

افتتاح المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق

افتتاح المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

 افتتح في مدينة السليمانية بالعراق المعرض التخصصي الرابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمشاركة 80 شركة تصنيع.

العالم - ايران

وعلى هامش افتتاح المعرض الایراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق، صرح القنصل العام الإيراني في السليمانية " محمد محموديان " بان إقامة هذا المعرض سيؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقد افتتح هذا المعرض يوم الثلاثاء الواقع في 3 تشرين الاول/اكتوبر بحضور كل من محافظ السليمانية "هوال ابو بكر" و وزير الصناعة والتجارة في كردستان العراق "كمال مسلم" و امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة الاقتصادية الخاصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية "حجت الله عبد الملكي" و امین عام غرفة التجارة والصناعة والمناجم الایرانیة العراقیة المشتركة "جهانبخش سنجابي شیرازي".

ویستمر المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق الی یوم السبت الواقع في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.

روابط ذات صلة

بمشاركة 210 شركات أجنبية .. انطلاق معرض "ايران بلاست" للبتروكيماويات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماذا اختبرت إيران في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة؟

في هذا البلد.. ممنوع على المضيفات استخدام العطور وغسول الفم!

افتتاح المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق

البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية

شاهد.. اعتراف "اسرائيلي" صريح بالعجز أمام قوة صواريخ حزب الله

اللواء سلامي : يمكننا استهداف العوامات المتحركة بمسيّراتنا