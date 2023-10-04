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وزير النفط: تم اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز

وزير النفط: تم اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أعلن وزير النفط الایراني "جواد اوجي " عن اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز خلال عمليات التنقيب التي اجريت في جميع أنحاء البلاد.

العالم - ايران

صرح وزير النفط الايراني "جواد اوجي" اليوم الاربعاء عن اكتشاف 4 حقول جديدة للنفط والغاز لافتا الى أن كمية الاكتشاف في مجال النفط والغاز بلغت 2.6 مليار برميل من مكافئ الهيدروكربون السائل.

وبناء عليه ، اضاف اوجي بأنه يمكن استخراج كل من النفط والغاز خلال هذين العامين.

واعلن أن الحقول الاربعة المكتشفة هي حقل الغاز "جشمشور" في شمال شرق البلاد في محافظة خراسان الرضوية، وحقل إيلكان أو إركان النفطي في محافظة كلستان، وحقلي تنكو وكناوه النفطيين في محافظة بوشهر جنوب ايران.

وفي اشارة الى أن تحقيق عامل الإحلال في قطاع النفط والغاز يبلغ 78%، اوضح وزير النفط أي أنه إذا تم إنتاج 100 برميل من النفط ومكثفات الغاز للاستهلاك أو التصدير، فقد تم استبدال 78 برميلاً بالاكتشافات الجديدة.

واستطرد مشيراً إلى أنه من خلال تحقيق زيادة بأكثر من 300% في إجراء العمليات الزلزالية ثلاثية الأبعاد قد احتلت إيران المركز الأول في مجال التنقيب ومعدل اكتشافنا الناجح هو مائة بالمائة مقارنة بدول المنطقة مثل الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.

وبحسب أوجي، فقد قامت حكومة رئيسي بزيادة إنتاجها بأكثر من مليون و200 ألف برميل من النفط و45 مليون متر مكعب من الغاز، كما تم الانتهاء من مشاريع نصف منتهية في مجال النفط والغاز ودخلت حيز التنفيذ بنحو 20 مليار دولار.

وذكر بأن نسبة نجاح التنقيب لدينا هي 100%، مما يعني أن عملية حفر الابار لغرض الاستكشاف كانت ناجحة ووصلنا إلى الهيدروكربونات.

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وزير النفط: تم اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز

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