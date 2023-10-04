خطوة ابداعية لجيش ايران.. تحليق جماعي لمُسيّرات عبر ذكاء اصطناعي

العالم- ايران

واضاف العميد شيخ في تصريح اليوم الاربعاء، ان هذا الانجاز يمنحنا قدرات عملياتية وتكتيكية فريدة وخاصة في مجال تنفيذ المهام التدميرية.

وشدد على ان الاقلاع الكثير لهذا العدد الكبير من الطائرات المسيرة من قواعد برية وتحت الارض وبحرية، وتنفيذ العمليات بهذا الحجم يعتبر غير مسبوق.

كما اوضح بان المرحلة الرئيسة من هذه المناورات شهدت اليوم عمليات تدمير لمنشآت رادارية باستخدام طائرات مسيرة مخصصة لضرب الرادارات، وذلك ايضا عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ونفذت المهام بنجاح.

واضاف العميد شيخ انه وبعد التعرف على الهدف الراداري وتحديده تم قصفه بنجاح باستخدام مسيرات من طراز " اميد" المضادة للرادارات.

كما اشار بان هذه المناورات شهدت ايضا استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية " آرش" بشكل خاص ، حيث قامت طائرات آرش المسيرة بتدمير اهدافها البحرية والبرية بصورة واسعة وبنجاح .

واوضح العميد شيخ ان تنفيذ سيناريوهات التحليق المرسومة سابقا، واستهداف الاهداف المحددة باستخدام المسيرات الانتحارية والقتالية، واستخدام القنابل والصواريخ التي تحملها المسيرات ، بالاضافة الى جمع المعلومات عبر الذبذبات واستخدام الاجهزة والمعدات البصرية في جميع انحاء البلاد وفي منطقة المناورات، شكل جزء من عمليات القوات الاربعة للجيش الايراني في هذه المناورات.

وقال: "من الخصائص البارزة لهذه المناورات ايضا هو الاستهداف النقطوي واستخدام القنابل الذكية، وان الطائرات المسيرة الانتحارية والقتالية قامت بتدمير كافة الاهداف المحددة باستخام الذخائر الذكية وبصورة نقطوية ( الاصابة الدقيقة).