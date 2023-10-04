هذا ما قاله قائد القوة البحرية لحرس الثورة حول الشيعة والسنة؟

العالم- ايران

وبمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وسبطه الامام الصادق (عليه السلام)، تفقد الادميرال تنكسيري منطقة سيريك وجاسك في هرمزکان مؤكدا على ان رسالة أسبوع الوحدة الاسلامية هي أن "العدو لا يمكن أن يفرقنا" و ان الشيعة والسنة هم في الواقع جسد واحد وفي بلد واحد، یضحون بأرواحهم من أجل شرفهم وأمنهم.

واعتبر الادمیرال تنکسیري بأن الله انعم على الحرس الثوري بأن يكون خادما ومساعدا للناس لذاا یجب علی الجميع أن یتكاتف لإصلاح أوجه القصور والحرمان الموجودة.

ويذكر انه في فيضانات عام 2019شرق هرمزكان، تم تدمير عدد من القرى في هذه المنطقة، وقامت بحرية الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع الوكالات الحكومية الأخرى، ببناء منازل جديدة لعدد كبير من هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك بلدة الشهيد سليماني في مدينة سيريك وبلدة ليرهي في مدينة جاسك.