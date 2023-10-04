شاهد..البق يغزو فرنسا والناس يلقون أفرشتهم بالشوارع!

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وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، وصور تظهر أفرشة وأثاثاً مُلقى في الشوارع. بسبب احتوائه على كميات هائلة من حشرة البق.

من جهتها، دعت منظمة حماية المستهلك إلى أخذ الحيطة والحذر والوقاية المحلية.

البق يغزو فرنسا والناس يلقون أفرشتهم بالشوارعونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات.

البق يغزو فرنسا والناس يلقون أفرشتهم بالشوارع!وأدى انتشار الحشرة إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات. قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.