الانتخابات الرئاسية المصرية وانسحاب الاتحاد من مباراته مع سباهان + فيديو

العالم – هاشتاغ

01. جدل كبير يحضر في الشارع المصري مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية.. أحمد طنطاوي، منافس جدي وحيد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر القادم.

برز نجم طنطاوي في قضية جزيرتي تيران وصنافير حيث عارض منحهما للسعودية حين كان نائبا في البرلمان.. كما يعتبر من معارضي قبول شروط صندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية للحكومة في المرحلة الأخيرة.. مناصروه يعتبرون أن قوته سبب في عرقلة قضية التوكيلات التي تمنحه الحق بالترشح.

جدل واسع على مواقع التواصل حول الانتخابات الرئاسية المصرية.. "منى عرفة" كتبت في هذا السياق: يوم الانتخابات أقف وأنتخب السيسي رغم كل الصعوبات والتحديات الموجودة الآن ورغم اعتراضي على بعض الأمور لكن هو الأفضل لحكم مصر.

"إيمان بدوي" في المقابل كان لها تعليق وفيه: دعوات النزول في السنوات القبل كدة كنا متأكدين مليون بالمئة محدش هينزل.. المرة دي غير.. الناس غضبانة غضب شديد جدا ولن يمكن السيطرة لو الأمور فلتت.. على الأقل سيبو الناس تقول رأيها ف صناديق الانتخابات ربنا يحفظ مصر وأهلها.

أما حساب "المنصة" فكتب: الرغبات الصادقة في انتقال مصر خطوات للأمام على طريق الدولة المدنية الديمقراطية، تعني احترام كل الأطراف لنزاهة إجراءات الانتخابات الرئاسية التي تبدأ بحرية تحرير التوكيلات بلا منع أو تضييق أو تهديد.

02. بطولة دوري أبطال آسيا، شهدت حدثا غير مألوف.. وذلك بعد انسحاب نادي الاتحاد السعودي من مباراته مع فريق سباهان الإيراني.

لاعبو الاتحاد وصلوا إلى ملعب "نقش جهان" في إصفهان وأجروا بالفعل تدريبات.. لكن الفريق أعلن بعدها إلغاء المباراة والانسحاب.. ذريعة الفريق السعودي كانت وجود تمثال للشهيد الجنرال قاسم سليماني في الملعب، حيث طالب إداريوه بإخراج التمثال من الملعب، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

إنسحاب النادي السعودي أثار تعليقات كثيرة لاسيما وأن ما جرى وصف بمحاولة استغلال غير موفقة لهذا الحدث الرياضي.

ما حدث حظي بتفاعل واسع جدا على مواقع التواصل.. حساب "الكل الذي لا يعرف" كتب: الكل يعرف أن جماعة الذين كانوا يسخرون من الرياضيين اللبنانيين لانسحابهم من مباريات ضد خصوم إسرائيليين أكيد اليوم هم مع انسحاب الفريق السعودي.

"محمد غروي" أيضا علق: إنزعجوا من مجسمة الشهيد قاسم سليماني في الملعب وغادروا البلاد وفي نفس التوقيت كان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

إلى التعليق الأخير من "زينة كرم" التي نشرت هذه الصورة للشهيد سليماني وكتبت: شرف الأمة قاسم سليماني ! سمعتو يا بلا شرف؟شرف الأمة قاسم سليماني ! سمعتو يا بلا شرف؟

03. من منا لا يحب القهوة؟ أو على الأقل يحب رائحة القهوة عند الصباح خاصة؟ في كل بقعة من الأرض وفي كل مجتمع وكل ثقافة تحضر القهوة ضيفا عزيزا ودائما حيث تحظى بتقدير كبير.. اليوم العالمي للقهوة يضيء على دور القهوة في حياة الناس لاسيما أولئك الذين يعتبرون من عشاقها.

وفي هذا اليوم يتذكر العالم اليمن موطن القهوة الأصلي حيث تخرج من هناك أجود أنواع البن لتصل إلى ذواقة القهوة حول العالم.

القهوة تحضر بقوة في حياة الكثيرين إلى حد أن هناك من لا يستطيع بدء يومه بشكل طبيعي قبل تناول فنجان من القهوة

عشاق القهوة تفاعلوا مع يومه العالمي على مواقع التواصل.. "عادل الخولاني" كتب هنا: من عادات وتقاليد القهوة الخولانية المتوراثة أن الآباء كانوا يفضلون شرب القهوة الخولانية بدون سكر، ويختارون قهوتهم من حبوب البن الناضجة تماما، وهذه الحبوب تحتوي على نسبة جيدة من السكر بشكل طبيعي.

"شروق" كتبت: لا تكتمل لذة القراءة إلا مع وجود فنجان القهوة، فلا يوجد غير القهوة له القدرة على ترتيب الكلمات داخل العقل.

أما حساب "سيوي" فعلق بفكاهة على عروض التخفيضات على سعر القهوة في اليوم العالمي للقهوة.. إذا كان اليوم العالمي للقهوة يجعلها رخيصة الثمن فأيام الشاي كلها عالمية.

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