كيف يحمي الميلانين العين من السموم

العالم_منوعات

كشفت دراسة اميركية عن أن سر عمل هذه الصبغة يتركز في إزالة غيرعادية تعتمد على سلوك غريب شبيه بالكيمياء الكمومية و الميلانين الموجود في العين يوفر الحماية الكيميائية المذهلة لها ويحد من فقدان البصر .

وفي هذا السياق، درس باحثون من جامعتي "توبنغن" الألمانية و"ييل" الأميركية مادة الليبوفوسين التي تتكون نتيجة أنشطة الرؤية في العين البشرية، ومع تقدمنا في السن تتراجع فعالية الميلانين مما يسمح بتراكم الليبوفوسين ويؤدي إلى ضمور بقعي مرتبط بالعمر، ومن ثم فقدان البصر.

وتشير نتائج الدراسة إلى دور مهم للميلانين -الصبغة المسؤولة عن لون بشرة الإنسان وشعره- في الحفاظ على صحة الرؤية. ورغم أن إلكترونات الميلانين ليست في حالة طاقة عالية بما يكفي لأداء مهمة تكسير الليبوفوسين، فإن العلماء وجدوا أن الميلانين يحلل هذه المادة بطريقة غير اعتيادية مستخدما إثارة كيميائية بطريقة مشابهة لتفاعلات الكيمياء الكمومية.