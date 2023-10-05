ما هي الرسالة التي يحملها أكبر عرض عسكري لسرايا القدس في غزة؟

العالم- مراسلون

بتكبيرات لزهرات ونساء فلسطين بدأ العرض العسكري المهيب لسرايا القدس والذي يشارك فيه نحو 5 آلاف من عناصر سرايا القدس.

وتم عرض صاروخ بدر 3 وبعدها تباعا صواريخ براق والمفاجئة في هذا المسير العسكري، هي صواريخ وضعت عليها علامات الاستفهام لتكون مفاجئة للاحتلال الاسرائيلي حتى تترك له المجال ليتنبأ مامدى مديات هذه الصواريخ وما هي القوة التفجيرية لهذه الصواريخ؟

ولأول مرة يشارك سلاح وحدة السايبر وسلاح الهندسة في هذا المسير العسكري.

وقال قائد الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الاسلامي أكرم العجوري: "هم يخططون ويدبرون ويتآمرون ونحن نخطط ونعد ونضرب في كل الساحات، لم تفلح مخططاتهم المستمرة والمستهدفة لشعبنا وشبابنا وحياتنا ومستقبلنا".

هذاو انطلق في مدينة غزة، بعد عصر أمس الأربعاء، مسيرة عسكرية لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ36.

وقال مصدر محلي بأن المسيرة الراجلة والمحمولة انطلقتا بمشاركة مئات المقاتلين من سرايا القدس.

وكان موقع "فلسطين اليوم" كشف نقلا عن مصدر مطلع أن سرايا القدس ستكشف لأول مرة عن صواريخ جديدة ومتطورة وبمديات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة "ثأر الأحرار" قبل شهور ما يعكس استمرار حالة الإعداد والتجهيز لدى سرايا القدس.

وأوضح المصدر، أن جميع تشكيلات سرايا القدس ووحداتها العسكرية ستُشارك في العرض المهيب ما يعكس تطور سرايا القدس في نواحي العدد والخبرات والإمكانات والتشبث بالفكر المقاوم.

وأكد المصدر، أن العرض العسكري يتزامن واستباحة المستوطنين للمسجد الأقصى وهي رسالة بأن "سيف القدس" لا زال مُشرعاً، ورد المقاومة حاضر مطروح على الطاولة وبشكل دائم.

وقال: "المقاومة والجهاد الإسلامي ستظل متواصلة في الضفة ولن يسمح بشطبها أو تركها وحيدة تواجه العدوان وهي تأكيد على مبدأ وحدة الساحات كاستراتيجية لا رجعة عنها في مواجهة كيان العدو".

وتأتي المسيرة بعد يوم من مناورة عسكرية نظمتها السرايا في شمال قطاع غزة.

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