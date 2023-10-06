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وزير الثقافة الايراني: نسعى لإحياء العلاقات السياحية مع مصر

وزير الثقافة الايراني: نسعى لإحياء العلاقات السياحية مع مصر
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية الايراني" عزت الله ضرغامي"، بدأنا مراجعة ودراسة إعادة العلاقات السياحية مع مصر وننتظر القرارات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية في هذا المجال.

العالم - ايران

وقال عزت الله ضرغامي في تصریح خاص لوکالة إرنا : لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات التجارية وتعاون القطاع الخاص بين إيران ومصر، وتجري المحادثات تحت إشراف الجهات الحكومية ذات الصلة، لكن إضفاء الطابع الرسمي على إعادة العلاقات السياحية بين البلدين يعتمد على القرار السياسي والدبلوماسي بين طهران والقاهرة.

وأضاف :منذ عدة أشهر، بدأ القطاع الخاص محادثات مع نظرائه المصريين لاستعادة العلاقات السياحية مع هذا البلد.

وأشار إلى رغبة أوزبكستان في إطلاق رحلات منخفضة الكلفة إلى إيران وقال: سنناقش ذلك بالتأكيد في اجتماع الدورة العشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي سیعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في سمرقند. ويرغب شعبنا في السفر إلى مدن آسيا الوسطى ومنها سمرقند وبخارى وطشقند نظرا للتاريخ والثقافة المشتركة ببن شعوب هذه البلاد، فمن واجبنا تسهيل رحلتهم ونحاول توفير الظروف لهم.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأوزبكستان وتركمانستان في أوزبكستان، والذي من شأنه تعزيز السياحة بين هذه البلدان الثلاثة من خلال تسهيل إصدار التأشيرات.

وتابع قائلا: إن تسهيل وإلغاء التأشيرات مع جيراننا الغربيين والجنوبيين مدرج أيضًا على جدول أعمالنا وأضاف: نحن مهتمون بإلغاء التأشيرات مع السعودية، وقد قمت بتوجیه دعوة لوزير السياحة السعودي لزيارة إيران واقترحت تشكيل فريق عمل لإلغاء التأشيرات بين البلدين. وقررنا إعداد مذكرة تفاهم، ويقوم خبراؤنا بدراسة هذه القضية و البحث فيها.

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وزير الثقافة الايراني: نسعى لإحياء العلاقات السياحية مع مصر

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