ما رأيكم بمجزرة حمص والدعم الإقليمي والدولي للإرهاب؟

العالم – ما رأيكم

وشدد على أن الجماعات الإرهابية وبامتلاكها هذه التقنية التي شنت بها مجزرة حمص واضح أن الدول الغربية وفرت لها هذه الإمكانيات للقيام بالعمليات الإرهابية المطلوبة.

ولفت إلى أن العملية الإرهابية خلقت مناخا شعبيا يدعو إلى الحسم مع الجماعات الإرهابية، لأن الخلاص من هذه الجماعات هو الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار ووقف النزف الذي تعاني منه سوريا على كل المستويات.

وخلص إلى القول: نحن أمام تدحرج بالرد، قد يقود إلى اجتياح وتحرير هذه المنطقة من الجماعات الإرهابية، كما حصل في سراقب، لأن المناخ يقول الآن أن لا حل مع هذه الجماعات الإرهابية الا بالقضاء عليها.

فما رأيكم:

كيف تقرأ ردود الفعل على مجزره حمص بعد تشييع الضحايا وإعلان الحداد للثلاثه أيام؟

هل ما حصل يؤكد طبيعة المعركة مع الإرهاب المدعوم من مشغليه الإقليميين والدوليين؟

ماذا يعني وقوع المجزرة بعد عودة الرئيس الأسد من الصين باتفاق شراكة استراتيجي؟

هل رد الجيش السوري الفوري على الجماعات الإرهابية فتح الباب أمام كسر ستاتيكو الشمال؟