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شاهد بالفيديو..
لحظة تدمير طائرة عمودية لحماس دبابة إسرائيلية
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السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش
نشر إعلام المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير طائرة عمودية لحماس دبابة إسرائيلية بالقرب من غلاف غزة.
تصنيف :
فلسطین
الاحتلال
كلمات دليلية :
طوفان الأقصى
تدمير طائرة عمودية لحماس دبابة إسرائيلية
تدمير دبابات إسرائيلية
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