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لحظة تدمير طائرة عمودية لحماس دبابة إسرائيلية

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

نشر إعلام المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير طائرة عمودية لحماس دبابة إسرائيلية بالقرب من غلاف غزة.

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