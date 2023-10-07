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طالبان تدعو الى منع جرائم  الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

طالبان تدعو الى منع جرائم  الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أعربت طالبان عن دعمها لفلسطين على خلفية التصعيد الأخير مع كيان الاحتلال، ودعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى كبح العنف من جانب الاحتلال الاسرائيلي.

العالم-أفغانستان

ونشرت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان بيانا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "تتابع الوزارة عن كثب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وتعتبر أن وقوع مثل هذه الأحداث يأتي نتيجة لانتهاك "إسرائيل" حقوق الفلسطينيين".

وتابع البيان: "تدعم طالبان الحق الشرعي والتاريخي والقانوني للفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على أرض الفلسطينيين التاريخية وتدعو الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي وبخاصة الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى منع جرائم "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني الفقير".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد "إسرائيل".

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طالبان تدعو الى منع جرائم  الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

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