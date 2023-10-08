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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 256 و 1788 إصابة

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 256 و 1788 إصابة
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن اجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 256 شهيدا و 1788 جريحا باصابات مختلفة.

العالم - طوفان الاقصى

وقالت الوزراة في بيان لها صباح الاحد، ان الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من اجل انقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

واضافت: "بدأنا منذ صباح هذا اليوم بتفعيل خطة الطوارئ لدينا واعلنا العمل باجراءات الطوارئ القصوى في كافة المرافق الصحية ووحدات الاسعاف.

واكدت وزارة الصحة ان حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار الاسرائيلي وما تسببه من عجز كبير في الادوية والمستهلكات الطبية.

واستنكرت الوزارة اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الطبية، حيث أدت هذه الانتهاكات المتكررة إلى استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين جراء الاستهداف المباشر لمستشفى الاندونيسي ومجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات اسعاف حكومية واهلية.

وحذرت الوزارة في بيانها من تداعيات صحية خطيرة جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة الى قطاع غزة، ما سيضطر المستشفيات الى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة والتي نخشى توقفها جراء تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية الى اتخاذ اجراءات فاعلة لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الاسعاف.

وطالبت الوزارة المؤسسات الانسانية والاغاثية بالعمل الفوري على دعم احتياجات الطوارئ لمستشفيات قطاع غزة.

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