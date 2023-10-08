بالفيديو.. الجماهير التركية تعبر عن مساندتها لعملية طوفان الاقصى

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هكذا بدا المشهد في اسطنبول ، حشود تجمعت في ساحة مسجد الفاتح ، للتعبير عن التضامن مع فلسطين واحتفالا بما حققته المقاومة الفلسطينية من مباغة للعدو الصهيوني داخل الاراضي المحتلة في المستوطنات المحاذية لغزة في مشهد اعاد الأمل بأن الانتصار على الاحتلال وانهائه بات قريبا.

وقال متضامن تركي، مراد جان، ان "نحن جئنا اليوم لنعبر عن فرحتنا واعتزازنا بالمقاومة الفلسطينية ولندعو الله أن يباركهها ويحقق الحرية للشعب الفلسطيني ، هذا يوم فخر للجميع".

وقال طفل مصري ، يوسف عبد الله، ان "جئنا هنا لندعم اخواننا الفلسطينيين واخوانا في غزة واخوانا الشهداء، وان شاء الله ينصرهم الله وبرفعوا الاحتلال عن فلسطين وان شاء الله يعاقب الله الاسرائيليين اقوى عقاب".

هتفت الحشود لغزة ومقاومتها ، وحضرت المطالبات بالدعم والمساندة الشعبية والرسمية وتوفير حماية لغزة واهلها بعد ان فقد الاحتلال صوابه من هول صدمة ضربات المقاومة.

وقال متضامن اردني، سعيد عبد الله " احب ان اقول للشعب الفلسطيني والشعب في غزة كان الله في عونكم عملكم مبارك جدا، استمروا كل المسلمين حولكم وكلهم وراءكم، وبالنسبة لكل الدول المطبعة سواء دول عربية او دول اسلامية اريد ان اقول لهم "ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار" هذه دولة ظالمة هذه دولة غير عادلة فيجب بدل من تطبيع مع هذه الدول تاخذوا كل المسلمين خلفكم وتقودوهم نحو قيادة رشيدة ان شاء الله نحو تحرير فلسطين".

وقال متضامن سوري، حسن عزيز ، ان " نحن من تركيا اليوم نؤكد تضامنا ووقفتنا مع الشعب في غزة، رفعتم رؤسنا يا ابطال، اقسم بالله اليوم لم انم وصحوت على الاخبار نحن معكم من تركيا ومن كل انحاء العالم حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف، لن تركع امة قائدها محمد الله اكبر ولله الحمد".

الموقف التركي الشعبي المساند لغزة رافقه مواقف داعمة من احزاب تركية ابرزها السعادة والمستقبل والرفاه في حين ان الموقف الرسمي اكتفى بدعوة الاطراف لضبط النفس ووقف الاعتداءات على المقدسات.

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