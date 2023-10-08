بالفيديو.. كبار قادة الاحتلال يعترفون بفقد قوة الردع وهيبتهم المزيفة

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معركة طوفان الاقصى كما اطلق عليها من قبل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة المحاصر والتي هزت أركان الكيان المحتل أقتحام رجال المقاومة الفلسطينية لغلاف غزة الاستيطاني وفرضهم لحصار كامل والاستيلاء على كافة المعدات والعتاد العسكري ومصادرتها أضافة لاسر عشرات الضباط كبار وجنود تابعين للوحدات الخاصة لجيش الاحتلال عشرات القتلى من الجنود والمستوطنين ومئات المصابين والتي وصفت جراحهم بالخطيرة جدا والخطيرة وفق المصادر الطبية وقصف كيان الاحتلال امتدادا من قصف عسقلان وصولا الى القدس المحتلة وتل ابيب .



عملية طوفان الاقصى للمقاومة الفلسطينية جعلت كيان الاحتلال في مشهد الانهيار والصدمة وفشل المنظومة الامنية بكل تطورها لدى الاحتلال في أختراق هذه العملية النوعية كما اسماها كبار قادة الجيش وبأن الجيش فقط هيبته وقوة ردعه كما جعلت رئيس حكومة الاحتلال متخبط ومنهزم حتى رغم أجتماعه مع كبار قادته بالجيش الا انه لم يتوصل الى اي قرار سوى ان الحرب مفتوحة وبشن غارات على القطاع ضد المدنيين العزل من الفلسطينين

ورغم مرور ساعات طويلة على عملية الاقتحام للمقاومة لغلاف غزة وبعض المستوطنات الاخرى بالجنوب الا أن جيش الاحتلال لم يستطع السيطرة على تلك المناطق وتخليصها من أيدي رجال المقاومة الاسلامية بقطاع غزة المحاصر.

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