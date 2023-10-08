بالفيديو.. القصف الاسرائيلي يصل الى منزل مراسل العالم

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واوضح مراسلنا وفق مقطع فيديو حجم الدمار الكبير الذي خلفه الاستهداف في المنازل والبيوت المحيطه من ضمنا منزله ،مشيرا ان القصف الصاروخي استهدف ارضا زراعية خالية، ما يكشف حجم الاجرام الصهيوني الذي يمارس بحق المدنيين.

هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثمئة وثلاثة عشر فلسطينيا وإصابة نحو الفين آخرين في قطاع غزة، إثر غارات اسرائيلية متواصلة على مناطق مختلفة من القطاع.



وشنت مقاتلات اسرائيلية حربية غارات على مبان حكومية وخدماتية ومواقع قالت انها تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وقصت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في حي النصر بمدينة غزة وسبعة منازل في اماكن اخرى؛ وشنت غارات عنيفة بمحيط مسجد فلسطين وسط المدينة، فيما سمعت اصوات اشتباكات وانفجارات قرب قاعدة زيكيم العسكرية ، وقال جيش الاحتلال انه قصف اربعمئة وعشرين هدفا في غزة بينها مقر قيادة وبنكان وبنى تحتية عملياتية.