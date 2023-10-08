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مراسل العالم يكشف ..

تفاصيل مقتل اسرائيليين بمصر.. وردود الفعل على طوفان الاقصي

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان في الساعات الاولى منذ صباح اليوم قتل اسرائيليين ضمن فوج سياحي كان يزور عمود السواري بمنطقة المنشية في محافظة الاسكندرية شمال مصر.

العالم - مراسلون

واضاف ان منفذ العملية هو فرد شرطة مصري ووفق بيان نشرته وسائل اعلام مصرية فتم قتل اسرائيليين اثنين واصابة ثالث نقل للمشفى وربما يكون يكون قد مات هو الاخر بالاضافة الى مقتل مواطن مصري.

واضوح ان حالة غضب في مصر مما يفعله الكيان الصهيوني بشأن الفلسطينيين الان عقب العملية العسكرية الناجحة التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية حماس ، وهناك فرحة وارتياح بالشارع المصري من هذه العملية التي أودت بحياة الكثير من الصهاينة.

واشار الى انه سوف تعقد احد الاحزاب المصرية فاعلية تنديدا بما جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم للفلسطينين.

وقال ان هناك اخبار غير مؤكده حتى الان عن مقتل 6 اسرائيليين داخل شبه جزيرة سينا.

ولفت الى ان هناك تحركات سياسية كبيرة سواء على مستوى رئاسة الجمهورية المصرية حيث يقوم الرئيس المصري بالعديد من الاتصالات الاقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مضيفا ان في هذه المواقف تتدخل مصر دائما للتهدئة.

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