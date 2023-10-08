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د. الهندي: طوفان الأقصى ضربة استراتيجية سيكون لها أثر بالمنطقة

د. الهندي: طوفان الأقصى ضربة استراتيجية سيكون لها أثر بالمنطقة
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. عمر الهندي، اليوم الأحد، أن المقاومة في قطاع غزة وضعت في حسبانها كل الاحتمالات للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل واستهداف المنازل والأبراج السكنية.

العالم- فلسطين

وحسب "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قال الهندي، إن "المقاومة سيكون بالرد المناسب على جرائم العدو بحق المدنيين، وتلويح الاحتلال بالاجتياح البري، لا قيمة له"، مشيرا إلى أن الاحتلال لو كان يريد احتلال غزة لما خرج منها عام 2005م.

وأضاف أن جيش الاحتلال لديه القدرة والحقد على ضرب المدنيين بينما في المواجهة العسكرية كان واضحة عندما تلقى هزيمة مدوية عند اقتحام المقاومين للبلدات المحتلة في "غلاف غزة".

وتابع الهندي: إن "الاحتلال متخوف من امتداد الحرب مع الجبهة الشمالية وهو يعيش صدمة رغم كل هذه التهديدات"، لافتًا إلى وجود تخوف امريكي كبير بأن "تتحول لحرب أمريكية".

وأوضح ان الضربة التي تلقاها الاحتلال يوم أمس السبت، أثرت في العواصم العربية، وأكدت ان دعاية العدو باختراق العالم العربي والإسلامي بعد التطبيع، قد تبدد.

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