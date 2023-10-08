وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة الجزائر + فيديو

العالم – الجزائر

وأوضح مراسلنا في الجزائر توفيق تقرين أن الوقفة دعت إليها حركة مجتمع السلم، وتداول على منبر خطابتها بعض المناضلين السياسيين وقيادات من الحركة.

وأشار إلى أن ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في المغرب العربي وشمال إفريقيا سامي أبو زهرة دعى في كلمته بالوقفة الحكام العرب والشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف بوجة الاعتداء الذي تقوم به القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وأضاف أن سامي أبو زهرة أعطى أرقاما جديدة حيث أكد أن الذين قاموا بالطوفان هم ألف فقط من كوادر القسام والمجاهدين في غزة.

وأضاف مراسلنا أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد أصدرت بيانا دعت فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات جيش الاحتلال، ونبهت إلى أن أصل الإشكال في فلسطين هو الاحتلال الاستيطاني، ودعت كل منظمات المجتمع المدني وكل الشرفاء في العالم لضرورة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..