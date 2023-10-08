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ابوحمزة: غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح ذليلا صغيرا

ابوحمزة: غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح ذليلا صغيرا
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة مساء الأحد حول معركة "طوفان الأقصى"، إن غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح في إشارة لإسرائيل، صاغرا، ذليلا، صغيرا.

العالم-فلسطين

وأضاف أبوحمزة أن المقاومة تؤكد على وقوفها عند التزامتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى الذي جاهرت به إسرائيل.

وصرح بأن التاريخ الذي تصنعه غزة لا يجب أن يبقى حبيس القطاع.

وتابع الناطق باسم "سرايا القدس" قائلا: "إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها".

وأردف أبو حمزة بالقول: "نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

وأفاد في كلمته "نقول لأسرانا نحن أقرب لحريتهم بفضل ما أنجزته قوات النخبة بسرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الذين هم في قبضتنا".

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد كيان الاحتلال ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

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