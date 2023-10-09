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شاهد المطلوب الآن من فصائل المقاومة الفلسطينية بمعركة"طوفان الاقصى"

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد سمير لوباني المسؤول السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المطلوب من الفصائل الفلسطينية هو أن تنسى كل خلافاتها وكل إشكالياتها وكل ملاحظاتها وأن تلتئم وتضع خطة لمواجهة الاحتلال الصهيوني لأن المعركة قد أصبحت على الارض.

العالم - خاص بالعالم

وأشار لوباني إلى أن الشعب الفلسطيني الآن يعطي درسا جديدا بأنه سيذهب الى القتال حتى آخر رمق وفي كل قتال سيعمل من أجل ازالة هذا الكيان الصهيوني، وقد باتت الفرصة متاحة خصوصا في ظل زيادة الخلافات الصهيونية داخل اليمين والحريديم وكل الاشكال المتنوعة من الاحزاب بالإضافة الى المظاهرات التي بلغت 37 أسبوعا او أكثر ضد القيادة الصهيونية ويجب ان نستغل كل هذه الخلافات.

وشدد لوباني قائلاً: علينا ان نجمع كل قوانا العسكرية ونذهب للقتال ونتصدى للعدو حتى ندحره ونرفع علم فلسطين فوق الصوامع ومآذن القدس وبالتالي هذا هو المطلوب الان من الفصائل الفلسطينية وهو ما يريده الشعب الفلسطيني، عاملين على اطلاق كل أسرانا.

وكان قد قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس إن قصف الاحتلال على غزة "أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم"،وتزامن ذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس والمقاومة قبل يومين داخل الكيان الإسرائيلي.

وقال مدير الإسعاف في غزة إن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، عن تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.

ولم تعلن حركة حماس بعد عن عدد الأسرى الإسرائيليين خلال الهجوم، لكن تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أسر أعداد كبيرة من مواطنيها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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