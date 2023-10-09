مصادر تكشف عن وساطة قطرية لإجراء صفقة تبادل عاجلة

العالم - خاص بالعالم

مصادر في الحركة كشفت عن دخول قطر على خط الوساطة لإجراء صفقة تبادل عاجلة بينها وبين كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب المصادر الاعلامية فانه من الممكن ان تدخل الحركة في عملية تبادل للاسرى ولكن على عدة اقسام اولها النساء حيث انها قد لا تمانع في إجراء أي صفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال والبالغ عددهن 36 اسيرة، مقابل الافراج عن الاسيرات الاسرائيليات.

حيث تمكن مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من أسر عدد كبير من الاسرائيليين داخل المستوطنات في غلاف غزة وجلبهم إلى قطاع غزة كأسرى حرب.



اما بخصوص التبادل العام للاسرى فقد اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، انه لا مكان حالياً للتفاوض مع كيان الاحتلال حول تبادل للأسرى في ظل استمرار العملية العسكرية.



واضاف ان هذه العملية لا تزال مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وبالتالي لا مكان للتفاوض على اي ملف. واوضح بدران ان مهمة المقاومة الان بذل كل الجهود لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب المجازر ضد اهالي غزة حيث يستهدف الاحتلال البيوت المدنية بشكل مباشر.



وفي سياق مواز يضاعف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاته العربية والدولية من أجل وقف التصعيد العسكري.

وتقوم مصر منذ عقود بدور الوسيط بين كيان الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مع كل حرب تندلع بين الطرفين.

ويرى المراقبون ان المقاومة الفلسطينية ليست في عجلة من امرها في قضية المفاوضات سواء بملف تبادل الاسرى او غيره لانها هي من فرض الواقع الجديد على كيان الاحتلال وفتحت مرحلة جديدة من الصراع معه.

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