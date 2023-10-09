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محذرا كيان الاحتلال..

أبو عبيدة: سنقابل كل استهداف للمدنيين بإعدام رهينة لدينا

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

حذر الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة في كلمة صوتية مسجلة مساء الاثنين : كل استهداف للشعب الفلسطيني من دون سابق إنذار سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدى المقاومة.

العالم- فلسطين

وأكد الناطق الرسم باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أن العدو الاسرائيلي "لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها".

وقال ابو عبيدة، في تصريح صحفي: "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي".

وأضاف: "نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية، ونؤمن بتعليمات ديننا في الحفاظ على الأسرى، لكن لأن العدو لا يفهم لغة الإنسانية سنخاطبه باللغة التي يفهمها".

وأعلن أبو عبيدة، أن كل استهداف للمدنيين الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سيقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدى المقاومة"، مشيرًا إلى أن "القسام سيبث ذلك بالصوت والصورة".

وحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه.

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