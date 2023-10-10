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في إتصال هاتفي مع محمود عباس..

محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا

محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي،مع رئيس السلطة محمود عباس، آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة .

العالم - السعودية

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصاله مع محمود عباس،على" أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني" مشددا على بذل جهود بلاده لعودة الهدوء والاستقرار.

وقدم عباس جزيل الشكر للسعودية، مقدرا عاليا مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت وكالة "أ ف ب" إن الهجوم المباغت الذي شنته حماس ضد الصهاينة، أعاد تركيز الأنظار على القضية الفلسطينية ووجه ضربة للزخم الذي اكتسبه مسعى واشنطن لإبرام اتفاق تطبيع بين كيان الإحتلال والسعودية.

وأطلقت حركة حماس يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف الكيان الصهيوني بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المجاهدون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك هدد بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بتدمير غزة وتحويلها إلى خراب.

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