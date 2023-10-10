'حماس' تدعو لـ'جمعة طوفان الأقصى' ولنفير عام

العالم - فلسطين المحتلة

واوضحت وكالة"معا" الاخبارية الفلسطينية، ان "حماس" دعت ايضا في بيان لها، الشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس، للخروج في حشود هادرة ومهاجمة قوات الاحتلال والمستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان، تأكيدًا على وحدة المصير والمسار.



ووجهت دعوة لأهالي الداخل المحتل، للنفير والاحتشاد في الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه .

ودعت الجماهير العربية والإسلامية، وفلسطينيي الشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين في حشود ضخمة للإعلان فيها التضامن مع فلسطين والقدس والأقصى، داعيةً أحرار العالم للنفير والتضامن.