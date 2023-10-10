الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وللزحف نحو حدود فلسطين المحتلة..

'حماس' تدعو لـ'جمعة طوفان الأقصى' ولنفير عام

'حماس' تدعو لـ'جمعة طوفان الأقصى' ولنفير عام
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، لإعلان يوم الجمعة القادم "جمعة طوفان الأقصى" يومًا للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم.

العالم - فلسطين المحتلة

واوضحت وكالة"معا" الاخبارية الفلسطينية، ان "حماس" دعت ايضا في بيان لها، الشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس، للخروج في حشود هادرة ومهاجمة قوات الاحتلال والمستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان، تأكيدًا على وحدة المصير والمسار.

ووجهت دعوة لأهالي الداخل المحتل، للنفير والاحتشاد في الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه .

ودعت الجماهير العربية والإسلامية، وفلسطينيي الشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين في حشود ضخمة للإعلان فيها التضامن مع فلسطين والقدس والأقصى، داعيةً أحرار العالم للنفير والتضامن.

روابط ذات صلة

تهديد إسرائيلي بشن حرب برية ضد غزة والمقاومة الفلسطينية تتوعد

شاهد.. إنقسام في مجلس الأمن إزاء عملية"طوفان الأقصى"

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الى 900

مصادر تكشف عن وساطة قطرية لإجراء صفقة تبادل عاجلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون يستفزون المدنيين الفلسطينيين.. بالفيديو.. القاء زجاجات حارقة على منازل حي الشيخ جراح

قائد الثورة الإسلامية: زلزال "7 اكتوبر" فشل عسكري واستخباراتي ذريع للاحتلال

وللزحف نحو حدود فلسطين المحتلة.. 'حماس' تدعو لـ'جمعة طوفان الأقصى' ولنفير عام

شاهد.. مطار بن غوريون يتحول الی الحل الوحيد أمام الصهاينة

آية الله عيسى قاسم: "طوفان الأقصى" ذل وعار على العدو ودرس للمطبعين

بغارة إسرائيلية بلدة عبسان.. شهيدة فلسطينية وقصف 4 سيارات اسعاف بدير البلح في غزة