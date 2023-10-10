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الشيخ الزكزاكي قادم الى ايران غدا

الشيخ الزكزاكي قادم الى ايران غدا
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

يزور الزعيم الشيعي في نيجيريا، الشيخ إبراهيم زكزاكي إيران يوم الأربعاء، بعد أن أمضى فترة طويلة تحت الإقامة الجبرية.

العالم - افريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيصل الزعيم الشيعي في نيجريا، الشيخ ابراهيم زكزاكي غدا الأربعاء الى مطار الامام الخميني في طهران.

وحسب الدعوة التي تم نشرها في الفضاء الافتراضي، ستستقبل مجموعة من طلاب جامعات طهران الزعيم الشيعي الأفريقي في حفل خاص لهذا الغرض.

الشيخ إبراهيم زكزاكي هو رجل دين شيعي وزعيم الشيعة في نيجيريا، والذي اعتنق التشيع متأثراً بالثورة الإسلامية في إيران والإمام الخميني (رضي الله عنه)، وأنشأ 300 مدرسة إسلامية في نيجيريا والدول المجاورة لها مع تأسيس الحركة الإسلامية في نيجيريا. كما أنشأ مؤسسات خيرية لتقديم الخدمات المالية والطبية والتعليمية للشيعة.

وكان زكزاكي قد اعتقل وسجن خلال هجوم قوات الجيش النيجيري على حسينية بقية الله (ع) في مدينة زاريا عام 2014. وبعد ست سنوات من الإقامة الجبرية والسجن، تمت تبرئته وزوجته من جميع التهم في 28 يوليو 2021.

وخضع الشيخ زكزاكي للإقامة الجبرية من قبل الحكومة النيجيرية لفترة طويلة.

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